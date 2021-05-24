Троллейбус и такси столкнулись в Рязани

Утром 24 мая в Горроще произошло ДТП с участием троллейбуса и такси, сообщает группа #ПУВР.
Авария случилась на улице Островского.
Утром 24 мая в Горроще произошло ДТП с участием троллейбуса и такси, сообщает группа #ПУВР.
Авария случилась на улице Островского.
Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.
Телефон: 4 912 405043.
Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]
Техподдержка: [email protected]
Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.
Время работы: 24/7
Написать в редакцию: [email protected]