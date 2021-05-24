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Понедельник, 24 мая, 2021
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Троллейбус и такси столкнулись в Рязани

7info
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Утром 24 мая в Горроще произошло ДТП с участием троллейбуса и такси, сообщает группа #ПУВР.

Авария случилась на улице Островского. 

– Таксист решил проехать по односторонней на встречку, – написал очевидец.

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