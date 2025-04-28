В Москве трое мужчин по очереди изнасиловали в туалете девушку-инвалида, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, ЧП случилось вечером 25 апреля в ресторане «Бургер-кинг» в ТЦ «Шангал». Трое посетителей заведения познакомились с 18-летней жертвой и её матерью. Пока двое забалтывали родительницу, третий — уводил девушку в уборную и насиловал.

Тревогу поднял уборщик кафе. Сначала он сообщил о случившемся матери девушки, но женщина не отреагировала. После этого вместе с коллегами уборщик отбил у нападавших жертву и вызвал полицию.

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По данным Mash, подозреваемые приехали в столицу из Калмыкии. Им 24, 37 и 38 лет. У пострадавшей диагностировано шизотипическое расстройство личности — вероятнее всего, она не понимала, что с ней делают.

У правоохранителей есть вопросы к матери девушки.