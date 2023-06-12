Трём ветеранам ВОВ в Рязанской области вручили медали в память о Курской битве

В Рязанской области трём ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года».

Участник ключевого сражения Владимир Григорьевич Кареев 1925 года рождения в августе 1943 года был пулемётчиком 70-й механизированной бригады на Курской дуге, входящей в третью гвардейскую танковую армию. Памятную медаль ему вручила министр территориальной политики региона Жанна Фомина.

Сын ветерана Дмитрия Ивановича Иванова Юрий Дмитриевич получил медаль из рук ректора Рязанского института развития образования Андрея Кашаева. Дмитрий Иванович 1923 года рождения в 1941-42 годах защищал Ленинград, в 1942 году участвовал в боях под Ржевом, а в 1943 – в Курской битве в составе 183-й стрелковой дивизии. Принимал участие в Параде Победы 1945 года.

Ветерану ВОВ Валентину Яковлевичу Ваганову 1925 года рождения медаль передала первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Рязанской городской думе Елена Волкова. В 1943 году Валентин Яковлевич воевал на Центральном фронте, 77-й стрелковой дивизии, командовал пулемётным расчётом, участвовал в форсировании Днепра 1-го Белорусского фронта. Получил ранение, лечился в эвакогоспитале. Участник Курской битвы.

Медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» выпущена в 2023 году и учреждена в честь 80-летия Курской битвы. Памятные награды получат почти 400 ветеранов из разных регионов России.