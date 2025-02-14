Выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются многие. Причины облысения разнообразны: генетика, гормональные изменения, стресс. Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья волос и кожи головы. О том, какие продукты помогут укрепить волосы, «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, косметолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко.
Белок — основа крепких волос
Волосы на 80% состоят из кератина — белкового волокна. Недостаток белка в рационе может привести к ослаблению их структуры.
Жирные кислоты омега-3 улучшают микроциркуляцию в коже головы, что благоприятно сказывается на волосяных фолликулах.
Витамины и минералы для роста волос
Железо и цинк — незаменимые элементы для здоровья волос.
Дефицит витамина D связывают с различными типами выпадения волос.
Витамин C улучшает усвоение железа и способствует синтезу коллагена, укрепляющего сосуды кожи головы.
Окислительный стресс может повреждать клетки кожи головы и волосяные фолликулы.
Сбалансированное питание, богатое белками, витаминами и минералами, — простой и эффективный способ укрепить волосы и предотвратить их выпадение.
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