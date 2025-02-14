Выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются многие. Причины облысения разнообразны: генетика, гормональные изменения, стресс. Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья волос и кожи головы. О том, какие продукты помогут укрепить волосы, «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, косметолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко.

Белок — основа крепких волос

Волосы на 80% состоят из кератина — белкового волокна. Недостаток белка в рационе может привести к ослаблению их структуры.

«Включите в рацион яйца — они богаты легкоусвояемым белком и биотином, который участвует в синтезе кератина. Также полезны постное мясо, рыба и бобовые — чечевица, фасоль и нут. Они не только снабжают организм белком, но и железом, дефицит которого часто связан с выпадением волос», — советует Пащенко.

Жирные кислоты омега-3 улучшают микроциркуляцию в коже головы, что благоприятно сказывается на волосяных фолликулах.

«Жирная рыба — лосось, скумбрия, сардины — отличные источники омега-3. Также полезны орехи и семена, такие как грецкие орехи, семена льна и чиа. Они богаты не только омега-3, но и витамином Е, который защищает клеточные мембраны от окислительного стресса», — объясняет специалист. Реклама

Витамины и минералы для роста волос

Железо и цинк — незаменимые элементы для здоровья волос.

«Дефицит железа может привести к анемии, что ухудшает питание волосяных фолликулов. Включите в рацион красное мясо, шпинат, тыквенные семечки и чечевицу. Цинк, который регулирует гормональный фон и способствует обновлению клеток, содержится в морепродуктах, говядине и бобовых», — добавляет врач.

Дефицит витамина D связывают с различными типами выпадения волос.

«Жирная рыба, яичные желтки и обогащенные молочные продукты помогут восполнить его недостаток. Также важно проводить время на свежем воздухе, чтобы стимулировать синтез витамина D под воздействием солнца», — отмечает Пащенко.

Витамин C улучшает усвоение железа и способствует синтезу коллагена, укрепляющего сосуды кожи головы.

«Цитрусовые, киви, клубника и брокколи — отличные источники этого витамина. Также не забывайте о биотине (витамин B7), который участвует в формировании кератина. Он содержится в яйцах, орехах, авокадо и сладком картофеле», — говорит специалист.

Окислительный стресс может повреждать клетки кожи головы и волосяные фолликулы.

«Продукты, богатые антиоксидантами, такие как черника, малина, клубника и зеленый чай, помогают нейтрализовать этот процесс и поддерживают здоровье кожи головы», — заключает Пащенко.

Сбалансированное питание, богатое белками, витаминами и минералами, — простой и эффективный способ укрепить волосы и предотвратить их выпадение.