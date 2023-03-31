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Пятница, 31 марта, 2023
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Трихолог Нагайцева рассказала, как безопасно сушить волосы феном

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Фото с сайта Pixabay.com, автор RyanMcGuire

Трихолог Юлия Нагайцева рассказала в интервью радио Sputnik, как без вреда сушить волосы феном. По её словам, современные фены не вредят волосам, но если пользоваться ими неправильно, можно испортить шевелюру.

В отличие от старых фенов, новые сушат волосы не горячим воздухом от нагревшейся спирали, а интенсивной тёплой струёй. Но важно соблюдать единственную меру безопасности:

– Не надо выставлять максимальную температуру. Это касается даже не столько стержней волос, сколько кожи головы: очень часто, когда пытаются быстро высушить голову и используют высокую температуру, пересушивают кожу, – сказала Нагайцева.

Сушка волос на высокой температуре может привести к перхоти и даже ожогам. При этом при правильном выборе режима работы фена нанесение на голову термозащитных средств необязательно, убеждает врач. По её словам, термозащита нужна только в случае использования утюжков и щипцов.

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