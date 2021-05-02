В массовом ДТП в Пронском районе едва не пострадали дети

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Днём 1 мая в Пронском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей. О происшествии проинформировал сайт издательства «Пресса».

Авария случилась на трассе Рязань-Скопин по направлению в областной центр. Недалеко от села Елшина двадцатилетний парень за рулём Lada Priora не учёл дистанцию и врезался в Volkswagen Golf.

От удара авто вылетело на встречную полосу и столкнулось в Lada Granta. От полученного удара легковушку «выкинуло» на обочину и перевернуло на бок.

В салоне Lada Granta находилась семья — мужчина, его жена и двое детей. К счастью, никто не пострадал, кроме четырёхлетнего малыша, который порезал осколком стекла палец. Машина восстановлению не подлежит.

Ребёнок находился и в инормарке. Он тоже не пострадал.