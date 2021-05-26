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Среда, 26 мая, 2021
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Три человека пострадали в массовой аварии с четырьмя машинами на Южной окружной

Елена Лобанова
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Во вторник, 25 мая, на Южной окружной в Рязани столкнулись четыре автомобиля. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Все произошло около 23:45 на 193-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 44-летний житель Пензенской области на грузовике Volvo FM Truck с полуприцепом врезался в стоявший в попутном направлении автомобиль Lada Vesta. После 21-летнего жителя Спасского района на легковушке отбросило на Mercedes Benz Actros под управлением 59-летнего жителя Пензенской области. Затем третий автомобиль врезался в грузовик Volvo под управлением 63-летнего жителя Республики Беларусь.  

— В результате водитель и двое пассажиров Lada Vesta получили травмы. Им оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении. 

Проводится проверка.

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