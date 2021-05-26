Три человека пострадали в массовой аварии с четырьмя машинами на Южной окружной

Во вторник, 25 мая, на Южной окружной в Рязани столкнулись четыре автомобиля. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Все произошло около 23:45 на 193-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 44-летний житель Пензенской области на грузовике Volvo FM Truck с полуприцепом врезался в стоявший в попутном направлении автомобиль Lada Vesta. После 21-летнего жителя Спасского района на легковушке отбросило на Mercedes Benz Actros под управлением 59-летнего жителя Пензенской области. Затем третий автомобиль врезался в грузовик Volvo под управлением 63-летнего жителя Республики Беларусь.
Проводится проверка.