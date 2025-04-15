Три человека пострадали в ДТП на Южном промузле Рязани

В результате ДТП на улице Южный промузел в Рязани пострадали три человека, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В понедельник, 14 апреля, в 07:50 у дома №6В столкнулись «Хёндай Соната» под управлением жителя Ростовской области и «Хендай Солярис» под управлением 25-летнего жителя Рязанского района.

В результате получили травмы водитель из Ростовской области и два пассажира второго автомобиля в возрасте 50 и 57 лет. Людям потребовалась медицинская помощь.

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По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.