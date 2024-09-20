Три человека погибли в ДТП с участием такси в Москве

Смертельное ДТП с участием такси произошло в столице. Подробности сообщил телеграм-канал прокуратуры Москву.

Ночью на Мичуринском проспекте произошла авария: в остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался автомобиль «Форд», которым управлял мужчина 1997 года рождения.

В результате ДТП погибли водитель такси и две его пассажирки, 2001 и 1998 годов рождения. Медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля «Форд», двум его пассажирам и пассажиру такси. Все пострадавшие были госпитализированы.

Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения водителем, повлекшее по неосторожности смерть трёх человек).