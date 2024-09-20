Пятница, 20 сентября, 2024

Три человека погибли в ДТП с участием такси в Москве

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: t.me/moscowproc

Смертельное ДТП с участием такси произошло в столице. Подробности сообщил телеграм-канал прокуратуры Москву.

Ночью на Мичуринском проспекте произошла авария: в остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался автомобиль «Форд», которым управлял мужчина 1997 года рождения.

В результате ДТП погибли водитель такси и две его пассажирки, 2001 и 1998 годов рождения. Медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля «Форд», двум его пассажирам и пассажиру такси. Все пострадавшие были госпитализированы.

Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения водителем, повлекшее по неосторожности смерть трёх человек).

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Военный эксперт оценил необходимость новой частичной мобилизации в России

Эксперт рассказал, чего ждать после ударов по резервам ВСУ в Сумах

Доцент РУДН за деньги оформлял иностранцам отцовство над российскими детьми — РЕН

В Одессе снесут памятник Пушкину

В Тверской области пропала 30-летняя женщина

В Рязани началось строительство нового ЖК «Северный 8»

Рекламный баннер с ошибкой заметили на улице в Рязани

Апти Алаудинов назвал срок окончания СВО, но допустил опасный сценарий

Рязанцы жалуются на состояние мусорной площадки на проезде Гоголя

Жителей Рязани предупредили о фейковых рассылках об атаке на регион

МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети

Эксперты РЦК провели мастер-класс по применению принципов бережливого производства