Третий день фестиваля лоскутной моды «Шили-были и носили» прошел под дождем

Несмотря на плохую погоду, на фестивальной площадке под открытым небом состоялись конкурсные показы в двух запланированных номинациях: «Нарядный город» и «Наш праздник». Открывая показы, руководитель фестиваля «Шили-были и носили» Елена Венедиктова рассказала о главном призе – это стегальная машина. Достанется она обладателю Гран-при, имя которого назовут на закрытии фестиваля.

Во время показов модели демонстрировали одежду, которая вполне вписывается в современный городской стиль, но при этом смотрится оригинально и аутентично. Тут были и разнообразные платья, и брючные костюмы, и многослойные комплекты. Изделия представляли как опытные мастерицы, так и только начинающие.

Например, Елена Мазурова из Москвы профессионально занимается лоскутным шитьем уже более 30 лет. На фестиваль она привезла свою коллекцию «Шоколад» из девяти костюмов. Елена рассказала, что один предмет одежды, выполненный в лоскутной технике, может содержать полсотни различных элементов.

Другая участница фестиваля, Лилия Лен из Краснодарского края, в лоскутном шитье, как она призналась, совсем недавно. Но этот вид рукоделия настолько увлек женщину, что за пару месяцев под руководством наставницы она смогла сшить костюм с лоскутными элементами. Его Лилия сама и представила на подиуме.