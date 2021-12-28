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Вторник, 28 декабря, 2021
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Треш-стример унижал пятилетнюю дочь ради просмотров

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Правоохранители изучают трансляции треш-стримера из Свердловской области Вячеслава Борисова, который унижал пятилетнюю дочь ради просмотров, сообщает НТВ.

Сообщается, что 33-летний отец-одиночка ругался матом, замахивался на ребенка, приставал и заставлял целоваться. При этом в комнате также присутствовали оператор и мать мужчины, которые не пытались вмешаться.

Стражи порядка обратили внимание, что на груди у мужчины так называемые воровские звезды, на правой руке обнаженная женщина. Два с половиной года он отбывал наказание по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

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По словам соседей, отец постоянно буянил, устраивал попойки с друзьями, шумел по ночам и держал в страхе весь подъезд.

Девочка сейчас находится в больнице, ее обследуют врачи и психологи. После допроса его отца отпустили домой, обязав явиться к следователю по первому требованию.

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