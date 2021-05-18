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Трехлетний ребенок выпал из окна дома в Тульской области

Никита Брыкин
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В Алексине из окна жилого дома на улице Мира выпал трехлетний ребенок пишет портал Myslo.

Инцидент произошел после обеда во вторник. В результате ребенок получил тяжелые травмы, его госпитализировали в одну из больниц Тулы. Медики прикладывают все усилия, чтобы спасти мальчика.

Известно, что в момент происшествия в квартире находились две девочки 7 и 8 лет. Их мать была на работе, а отец ненадолго вышел во двор. Семья воспитывает пятерых детей. Ее характеризуют как благополучную.

Сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося. Она находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.

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