Трехлетний ребенок выпал из окна дома в Тульской области

- Advertisement -

В Алексине из окна жилого дома на улице Мира выпал трехлетний ребенок пишет портал Myslo.

Инцидент произошел после обеда во вторник. В результате ребенок получил тяжелые травмы, его госпитализировали в одну из больниц Тулы. Медики прикладывают все усилия, чтобы спасти мальчика.

Известно, что в момент происшествия в квартире находились две девочки 7 и 8 лет. Их мать была на работе, а отец ненадолго вышел во двор. Семья воспитывает пятерых детей. Ее характеризуют как благополучную.

Сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося. Она находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.