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Фото из группы БК «Алмаз»
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не будет выступать на «Гонке чемпионов»

Валерия Мединская

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не будет выступать на «Гонке чемпионов» из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

На соревнованиях Большунова заменит 21-летний Егор Митрошин. Перед началом сезона Большунов переболел коронавирусом, болезнь отрицательно сказалась на его результатах. Дополнительное медицинское обследование не выявило проблем со здоровьем. 

Гонка чемпионов пройдет 4 и 5 января на стадионе «Алмаз» в Рязани. 40 лыжников и биатлонистов соберутся, чтобы побороться за призовой фонд в 12 миллионов рублей и звание лучшего. 4 января пройдет квалификация, по результатам которой будут сформированы равные по силе команды. 5 января определят победителя. 

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