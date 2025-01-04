Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не будет выступать на «Гонке чемпионов»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не будет выступать на «Гонке чемпионов» из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

На соревнованиях Большунова заменит 21-летний Егор Митрошин. Перед началом сезона Большунов переболел коронавирусом, болезнь отрицательно сказалась на его результатах. Дополнительное медицинское обследование не выявило проблем со здоровьем.

Гонка чемпионов пройдет 4 и 5 января на стадионе «Алмаз» в Рязани. 40 лыжников и биатлонистов соберутся, чтобы побороться за призовой фонд в 12 миллионов рублей и звание лучшего. 4 января пройдет квалификация, по результатам которой будут сформированы равные по силе команды. 5 января определят победителя.