Пятница, 30 декабря, 2022
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ТРЦ «М5 Молл» объявляет новогодний фотоконкурс

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Сертификат на профессиональную фотосъемку подарит «М5 Молл» победителю нового фотоконкурса «Зимняя сказка», который стартует в торгово-развлекательном центре в первый день нового 2023 года.

Главная тема фоторабот — новогодний ТРЦ, праздничная атмосфера и уникальные новогодние декорации которого располагают к созданию креативных снимков. Для того, чтобы присоединиться к команде участников фотоконкурса, нужно сделать интересные и нестандартные фотографии в праздничном «М5 Молл», самостоятельно загрузить их в специальный фотоальбом в группе ТРЦ во «ВКонтакте» по ссылке.

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