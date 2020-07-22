Для пожилых рязанцев продлили режим самоизоляции

В Рязанской области в связи с распространением коронавируса продляется режим самоизоляции для двух категорий граждан. Соответствующее постановление губернатора Николая Любимова опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

На самоизоляции предписано оставаться пожилым рязанцам и гражданам, имеющим хронические заболевания. Им в период пандемии COVID-19 небезопасно находиться на улицах и в общественных местах.

Напомним, на сегодняшний день Рязанская область находится на третьем этапе снятия ограничений, введённых в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако снятие ограничений не отменяет масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления людей.