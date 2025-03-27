Тоннель, коррупционеры и студенческая деревня…

24 марта Павел Малков выступил с отчетом перед депутатами Рязанской облдумы. В более чем часовом выступлении было приведено немало показательных цифр и фактов. Впрочем, конкретные достижения и статистические выкладки больше интересны аналитикам и политологам. А рядовых читателей прежде всего привлекают планы региональной власти по созданию комфортной среды для жителей области. О новых объектах, важных заявлениях и близких к реализации идеях, упомянутых в губернаторской речи, расскажем в нашем небольшом обзоре.

Победы над пространством

Одна из самых ярких по содержанию и тональности частей отчета — дальнейшие шаги к созданию 15-километрового пешеходного маршрута между Лесопарком и ЦПКиО. Этот проект Малков считает не только общеобластным, но и личным приоритетом.

Губернатор заявил, что одна из важных и дорогостоящих составляющих многокилометрового променада — подземный тоннель под улицей Спортивной, который соединит Лыбедский бульвар с Центральным парком культуры и отдыха, уже проектируется. Соглашение о его возведении достигнуто с РЖД.

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Глава региона также подтвердил, что Рязанская ВДНХ, Лесопарк и Сад юннатов в ближайшие годы станут единым общественным пространством, а между Нижним и Верхним городскими садами создадут надземный переход. Не за горами и масштабное благоустройство улицы Садовой, а рядом с арт-кварталом на улицах Рыбацкой и Лесопарковой губернатор обещал создание благоустроенной дороги до берега Трубежа. Сейчас на предполагаемом участке ее прокладки — грязь, заросли и запустение.

При обнародованном руководителем области системном подходе к созданию пешеходного маршрута региональным властям рано или поздно придется браться за реставрацию одного из немногих сохранившихся в Центральной России шедевров деревянного ампира — дома Хераскова близ площади Свободы, а также взяться за преображение улицы Фурманова, которая с ее развалившимися, заброшенными каменными домами сейчас представляет собой жалкое зрелище.

Флагман и орган

Глава региона сообщил о скором появлении на карте области сразу нескольких социально значимых объектов.

Губернатор заявил о том, что поликлиника в Дашково-Песочне будет построена уже в 2026 году. А на территории городской больницы № 10 появится центр диспансеризации. Кроме того, в нескольких районах области откроются онкологические центры.

В 2027 году в Рязани в микрорайоне Мервино будет сдана одна из трех в России флагманских школ для одаренных детей. В бывшем кинотеатре «Родина» планируется открыть Дом Музыки с собственным органом.

Малков рассказал депутатам, что в Рязанской области начали прорабатывать проект создания студенческой деревни. Проект позволит решить проблему нехватки мест в общежитиях, возникшую из-за притока студентов из других регионов.

Стоит отметить, что это своевременная инициатива, но для ее воплощения в жизнь необходимы участок достаточной площади, качественный проект, понятные источники финансирования и оптимальная транспортная доступность самого объекта.

Два сценария для одного «радика»

Губернатор отдельно остановился на перспективах возможного объединения Рязанского радиоуниверситета и столичного МИРЭА, проведя подробный анализ ситуации.

Малков четко дал понять, что решение не принято, заявка на реорганизацию не подавалась. Если объединение состоится, а этот вопрос находится в компетенции федерального Минобрнауки, вуз рискует потерять самостоятельность, что может привести к сокращению профессорско-преподавательского состава.

— Я лично буду против любой реорганизации, если будут планироваться такие вещи. Закрытие военной кафедры абсолютно исключено, тем более в наше время, — считает глава региона.

Но у объединения есть и плюсы. Среди них губернатор назвал возможность участвовать в ключевых федеральных проектах с соответствующим финансированием и перспективу получать дипломы уважаемого московского вуза.

«Никто у вас ничего не потребует»

После отчета депутаты думы задали главе региона сразу несколько вопросов, среди которых самый интересный касался мер по борьбе с коррупцией во всех эшелонах региональной власти. В своем ответе Малков в частности апеллировал к представителям бизнеса, участвующим в реализации государственных задач.

— На этой площадке я могу ещё раз обратиться ко всем инвесторам, всем подрядчикам: никто у вас ничего не потребует. Только качественно выполнить свою работу, и всё, — заявил Малков.

По мнению губернатора, при желании предприниматели могут оказать благотворительную помощь региону.