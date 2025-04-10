«Точно не порошок»: баллистическая ракета поразила завод в Днепропетровске

Российская баллистическая ракета поразила промышленное предприятие в Днепропетровске, пишет «МК».

По данным издания, она прилетела в украинский город во второй половине дня.

По словам очевидцев, над пораженным объектом стоит огромный столб черного дыма. Как отметил блогер Анатолий Шарий, под удар попал завод «Биосфера».

«Что производится в цехах завода сейчас — можно только догадываться. Но «Искандеры» по стиральному порошку не прилетают», — пишет «МК». Реклама

Издание уточнило, что ранее там производили товары хозяйственного назначения, но после начала СВО часть мощностей перенесли в Западную Украину.

Минобороны России пока не комментировало произошедшее.