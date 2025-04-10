«Точно не порошок»: баллистическая ракета поразила завод в Днепропетровске

Российская баллистическая ракета поразила промышленное предприятие в Днепропетровске, пишет «МК».
По данным издания, она прилетела в украинский город во второй половине дня.
По словам очевидцев, над пораженным объектом стоит огромный столб черного дыма. Как отметил блогер Анатолий Шарий, под удар попал завод «Биосфера».
Издание уточнило, что ранее там производили товары хозяйственного назначения, но после начала СВО часть мощностей перенесли в Западную Украину.
Минобороны России пока не комментировало произошедшее.