ТНТ покажет прощальный сезон «Реальных пацанов»

На телеканале ТНТ 23 октября стартует показ нового сезона сериала «Реальные пацаны». По информации пресс-службы канала, этот сезон станет прощальным.

На данный момент отснято 274 серии, в новом сезоне зрители увидят ещё 17.

— Создатели обещают сделать момент расставания со вселенной «Реальных пацанов» максимально правдивым и эмоциональным: зрителей ждет возвращение многих каноничных героев и красивое завершение основных сюжетных линий, — говорится в пресс-релизе телеканала.

Главным местом действия станет деревня Наумовка — родовое гнездо Коляна. Получив в наследство от бабушки деревенский дом, Наумов начнёт поднимать деревню. Помогать ему будут родственники и друзья.

Также создатели сериала собираются собрать в кадре всех девушек полицейского Базанова. В последней серии вернётся и Антоха Богданов.

Фото: ТНТ