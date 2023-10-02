ТНТ покажет прощальный сезон «Реальных пацанов»

На телеканале ТНТ 23 октября стартует показ нового сезона сериала «Реальные пацаны». По информации пресс-службы канала, этот сезон станет прощальным.
На данный момент отснято 274 серии, в новом сезоне зрители увидят ещё 17.
Главным местом действия станет деревня Наумовка — родовое гнездо Коляна. Получив в наследство от бабушки деревенский дом, Наумов начнёт поднимать деревню. Помогать ему будут родственники и друзья.
Также создатели сериала собираются собрать в кадре всех девушек полицейского Базанова. В последней серии вернётся и Антоха Богданов.