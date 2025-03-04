ТНТ покажет фильм «Наша Russia. 8 марта» с участием звёзд шоу-бизнеса

7 марта в 22:00 на ТНТ состоится премьера фильма «Наша Russia. 8 марта» (16+), приуроченного к Международному женскому дню. Уже сейчас доступны официальный постер и тизер картины, которые создают праздничное настроение.

На постере Сергей Светлаков и Михаил Галустян в образах своих культовых персонажей – телезрителя Сергея Белякова и охранника Александра Родионовича Бородача – дарят женщинам огромные букеты роз.

В тизере музыкального фильма электрик Григорий Лепс поёт в самодельный микрофон, Сергей Лазарев примеряет образ школьного учителя, а Александр Серов исполняет хит «Я люблю тебя до слёз» прямо в машине. Бородач мастерски орудует световым мечом, Беляков вручает жене корону королевы красоты, а сами Светлаков и Галустян раздают цветы женщинам в центре Москвы.

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«Наша Russia. 8 марта» – это продолжение популярного скетч-шоу в формате музыкального полнометражного фильма. В новых историях, связанных с праздником, зрители снова встретят любимых героев:

экспрессивного ведущего Жорика Вартанова ,

, учительницу-взяточницу Снежанну Денисовну ,

, честного гаишника Николая Лаптева ,

, депутатов Пронина и Мамонова ,

, телезрителя Сергея Белякова ,

, непутёвого охранника Александра Бородача, который снова попросит «понять и простить».

Каждый из них по-своему отметит 8 марта и поздравит женщин. Так, Беляков попытается наладить отношения с женой (Светлана Листова), а Бородач предпримет очередную попытку завоевать сердце Иришки (Анна Уколова).

В фильме прозвучат яркие музыкальные номера с участием звёзд шоу-бизнеса. В съёмках приняли участие Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Стас Михайлов и Александр Серов.

Режиссёром фильма стал Саша Абдуллаев («Камера! Мотор!», «Демис и Марина»). Музыкальные видео сняли Гоша Евдокимов, Катя Як, Давид Кочаров и Иван Глубоков.