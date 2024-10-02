Тиранов можно вычислить по дате рождения: в какие дни появляются на свет деспоты, абьюзеры и провокаторы?

Даже не делая глубинных нумерологических расчетов, зная число рождения, мы можем посмотреть предрасположенность человека к абьюзу. Об этом 7info рассказала нумеролог Анастасия Тор.

Лидируют люди, рождённые 7, 11, 25 и 29 числа любого месяца. Дело в том, то в этих числах много энергии и амбиций, и если человек не реализует свой потенциал экологично (через полезную деятельность, построение карьеры, большое количество спорта), энергия начнет «застаиваться» и искать выход по типу «до кого бы докопаться». И начнётся неосознанный поиск «слабого звена», на которого будет оказываться давление разного характера: и психологическое, и даже физическое.

— Но это совсем не значит, что все представители данных чисел — прирождённые абьюзеры. Если человек будет доволен личной и социальной реализацией, многозадачен по жизни, то от абьюзерского потенциала не останется и следа, — объяснила эксперт.

Далее по иерархии идут люди, рождённые, 4, 21, 31 числа. У них заложена природная потребность во власти, ощущения авторитета и масштаба своей значимости. Если они это не получают через внешнюю активность, то начинают добиваться и требовать признания собственной значимости через подавление, тиранию и деспотизм.

Таким людям необходима реализация себя в качестве руководителя, управленца, организатора. Женщине, рождённой в эти числа, противопоказано быть домохозяйкой, поскольку рано или поздно все домашние начнут ходить что называется «по стеночке».

— И если карьерная реализация невозможна, то важно найти применение себя в социуме, например, напроситься в родком или стать председателем совета жильцов дома, — советует Анастасия Тор.

Рождённые 15 и 16 числа от природы наделены потенциалом правокаторов, они всё время будут искушать и проверять на прочность, поскольку тихая и спокойная жизнь их не устраивает. Им хочется остроты ощущений, и эту потребность часто они добирают в коммуникациях с другими людьми. Таким людям важно получать больше адреналина, тогда и желания дёргать за ниточки других людей будет меньше.

— Важно иметь личный адреналиновый список, например, прокатиться на американских горках, полетать в аэротрубе или что-то подобное. Здесь все очень индивидуально, — отметила нумеролог.

Усилить или ослабить эти показатели может месяц рождения. Например, если человек рождён в одно из перечисленных выше чисел — в январе, июле или ноябре, то абьюзерский потенциал будет выше.

А если месяц рождения февраль, март, октябрь, то уровень абьюзерского потенциала, наоборот, ниже.