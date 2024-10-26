The New York Times заявила о переброске тысяч солдат КНДР в Курскую область

The New York Times, ссылаясь на украинских и американских чиновников, сообщает, что несколько тысяч северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область. По мнению собеседников издания, этих военнослужащих из КНДР могут использовать для контрнаступательных операций против ВСУ.

Источник NYT в Украине добавил, что северокорейские солдаты в Курской области относятся к элитному подразделению Корейской народной армии. Утверждается, что они доставляются из Владивостока на самолетах Ил-76. По словам источника, пока нет данных о том, что эти военные пересекли границу.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби также утверждал, что северокорейские солдаты прибывают в Курскую область.

Российские власти не подтвердили заявления о привлечении военнослужащих из КНДР к боевым действиям в рамках СВО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что вопрос о местонахождении северокорейских военных следует задавать Пхеньяну. Она также сообщила, что подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР планируется на первую половину ноября, пишет «Московский комсомолец».