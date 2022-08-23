Территорию в центре Рязани планируют благоустроить с «рязанской душой»

В Рязани провели общественные слушания по благоустройству площади Победы и Малого шоссе. Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.

Благоустройство территории проведут в следующем году в рамках федерального проекта. Площадка стала лидером голосования рязанцев в Железнодорожном районе, набрав 3920 голосов.

Открывая обсуждения, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова обратила внимание на то, что Малое шоссе — это «ворота» в город для всех, кто приезжает на вокзал «Рязань — 1».

— Малое шоссе должно быть с рязанской душой. Нам не нужно копировать другие города. Депутаты городской Думы тоже готовы ознакомиться с проектом, внести свои предложения, — отметила Татьяна Панфилова.

Исторически территория Малого шоссе являлась частью Троицкой слободы и обладает богатой историей, связанной с развитием железной дороги. Площадь проектируемой территории — 0,8 га (без учёта площади Победы).

Среди проблем, обозначенных жителями, — стихийная торговля, отсутствие парковок для личного транспорта, лавочек, озеленения и освещения, сообщает пресс-служба Гордумы.

Архитекторы презентовали предварительный проект с основными локациями для преображения. На территории предлагают разместить беседки, качели, малые архитектурные формы. Планируется расширение пешеходной части улицы на площади Победы на месте бывшей парковки с благоустройством и озеленением.

Присутствующие на обсуждениях жители обратили внимание на планируемое по соседству строительство жилых домов. Проекты благоустройства Малого шоссе и территории застройки должны дополнять друг друга.

Что касается парковочного пространства, то эту проблему планируют изучить дополнительно. Намечен обход территории в вечернее время совместно с архитекторами, представителями администрации, местными активистами.