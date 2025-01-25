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Погода

Температура на выходных в Москве поднимется на 8 градусов выше нормы

Алексей Самохин

Температура воздуха в столице в предстоящие выходные будет значительно превышать климатическую норму января. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС, отклонение составит целых 8 градусов.

Средние показатели температуры в Москве в ближайшие дни существенно превысят привычные значения. В субботу дневная температура может достигать +2 градусов, а ночью опуститься до диапазона от -2 до +2 градусов. В воскресенье ожидается еще более ощутимое потепление – от 0 до +4 градусов днем.

Сильных снегопадов в столице на выходных не прогнозируется. По словам Вильфанда, осадки, если и появятся, будут незначительными. Жителей Москвы ожидает преимущественно сухая и теплая погода для середины зимы.

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Подобные температурные аномалии для января, по словам экспертов, становятся все более частым явлением в связи с изменениями климата. Вильфанд отметил, что такая погода нехарактерна для московской зимы, однако сохраняется тенденция к увеличению теплых периодов.

В Рязани выходные также будут тёплыми. Днём в субботу, 25 января, ожидается 0 градусов, а в воскресенье +2 градуса. В последний день недели возможны небольшие осадки. 

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© Информационное агентство 7info

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