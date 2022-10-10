Понедельник, 10 октября, 2022
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Тело рязанки Логуновой обнаружили в полиэтиленовом пакете – НТВ

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Фото: соцсети / instagram.com/mrs.kosheleva62

Тело пропавшей больше года назад рязанки Елены Логуновой обнаружили около реки в полиэтиленовом пакете. Об этом сообщает НТВ.

В сюжете сообщается, что труп женщины был найден около дачи Логуновых в Спасском районе. Там, где были спрятаны останки, глубокие овраги и перелески.

В момент гибели женщина была в пижаме, что разрушает версию о том, что она пошла в магазин за покупками.

Ранее СК подтвердил, что найденные в Рязанской области останки принадлежат Логуновой.

Напомним, Елена Логунова пропала летом 2021 года. Долгое время судьба женщины оставалась неизвестной. О ситуации рассказывали федеральные телеканалы, СМИ.

7 октября стало известно об обнаружении останков, которые, предположительно принадлежат Елене. Их нашли в районе села Исады Спасского района. Там находится дача родителей супруга.

Сам Александр Логунов сейчас находится в СИЗО по делу о распространении порнографии.

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