Телеканал ТНТ покажет комедию «Пока не родила» с Ангелиной Загребиной, Иваном Охлобыстиным и Екатериной Стуловой в главных ролях

19 августа в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера нового 16-серийного комедийного сериала производства студии Good Story Media («Иванько», «Исправление и наказание», «Ольга» и др.) с выразительным названием «Пока не родила». Это история о двух семьях из разных социальных слоев, чьи миры случайным образом пересекаются из-за авантюры беспечной главной героини Киры.

18—летняя Кира Емелина, пытаясь спасти свою семью от выселения из квартиры, придумывает аферу, жертвой которой сама и становится. В клинике по ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной бездетной семейной пары, предназначенный для их суррогатной матери. План Киры заключался в том, чтобы обвинить клинику в ошибке и получить деньги, но теперь перед ней встает дилемма – избавиться от нежелательной беременности? Но тогда она лишит людей последнего шанса иметь долгожданного ребенка. Или рожать? Значит, попрощаться с привычной жизнью, своей мечтой стать художником и свободой, которая так много значит для Киры. Алчная мать девушки видит в ее беременности отличный источник заработка, а богатая пара стремится во всем контролировать Киру и навязывает свои условия «договора». Также неожиданная беременность испытывает на прочность отношения Киры с ее парнем, а когда на горизонте появляется давно пропавший отец, игроман и аферист, ей предстоит выбирать, поверить ли в добрые намерения человека, для которого деньги уже однажды стали важнее семьи и дочери.

Роль Киры исполнила Ангелина Загребина («Почему ты?», «Последний аксель»), ее мать сыграла Евгения Капралова («Патриот»), в ролях состоятельных супругов – Иван Охлобыстин («Холоп», «Интерны») и Екатерина Стулова («Жуки», «Бедные смеются, богатые плачут»). В сериале также снимаются Татьяна Орлова («Бедный олигарх», «Папины дочки»), Арсений Сергеев («Разрешите обратиться»), Егор Кенжаметов («Оффлайн») и другие.

Генеральные продюсеры – Артём Логинов, Антон Зайцев, Антон Щукин, креативные продюсеры и сценаристы – Павел Орешин («Ольга», «Исправление и наказание», «Воронины») и Арнольд Манасян («Ольга», «Вика-Ураган»). Режиссер-постановщик – Никита Андриенко, для которого сериал стал дебютным многосерийным проектом. В съемки сериал заходил под рабочим названием «Суррогатная мать», но спустя время получил новое название – «Пока не родила». Создатели говорят, что на его рождение ушло ровно 9 месяцев, пока шел съемочный процесс и монтаж.

По словам Арнольда Манасяна, разрабатывая новую историю, он «зацепился за статью о суррогатном материнстве, но в первую очередь его интересовали «психологические вопросы трансформации героини за время беременности». Чтобы достоверно изучить, а затем показать процесс, сценаристы общались как с врачами-репродуктологами, так и с реальными суррогатными матерями. Но главное – историю на достаточно сложную и деликатную тему нужно было подать в комедийном ключе.

Арнольд Манасян, сценарист и креативный продюсер: «Пока не родила» – это социальная комедия о героине в самом интересном возрасте: Кира еще не перестала быть ребенком, но и не стала взрослой. Коллизия, центром которой она стала из-за своего необдуманного поступка, подсвечивает важные темы: выбора между своими мечтами и настоящей взрослой ответственностью, вечном поиске компромисса, а также различия между бедными и богатыми людьми. При этом наша история веселая и добрая».

Иван Охлобыстин, актер: «У нас своеобразная история. Тем не менее, это комедия, высмеивающая многие жизненные ситуации. Мою жену играет Катя Стулова, прекрасная комедийная актриса, наблюдать за ней – это удовольствие. Но, у нас весь коллектив хороший. И главная героиня Ангелина Загребина, и ее экранная мама Евгения Капралова, и бабушка Татьяна Орлова. Все классные!»

Ангелина Загребина, актриса: «Кира сначала делает, потом думает. В ней есть азарт и беззаботность, которые меня привлекли. Беззаботность, убежденность в правильности своих поступков – нравится и бесит одновременно. Мы с ней очень разные, и очень похожи. А еще у нее очень интересная семья. Наши сценаристы создали просто потрясающих героев».

Евгения Капралова, актриса: «Это сериал о человеческих взаимоотношениях, о семье и её ценностях, об умении сделать вовремя правильный выбор. Для меня в «Пока не родила», конечно, главной является тема отцов и детей. Думаю, что для многих зрителей она тоже станет лейтмотивом».

Премьера сериала «Пока не родила» – 19 августа в 20:00 на телеканале ТНТ!

Возрастное ограничение 16+