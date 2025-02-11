Телеканал «Россия» покажет драматический сериал «Русская жена»

Премьера драматического сериала «Русская жена» (16+) состоится 17 февраля в 21:30 на телеканале «Россия». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В главных ролях: Карина Андоленко, Юрий Чурсин, Иван Босильчич, Кирилл Белобородов, Мария Абрамова, Екатерина Копанова, Михаил Богдасаров, Софья Володчинская, Кирилл Гребенщиков и другие. Режиссер проекта — Сергей Пикалов.

Действие сериала разворачивается в 2015 году в одной из стран Ближнего Востока. Русская девушка Алина (Карина Андоленко) замужем за местным жителем Камилем (Иван Босильчич). Вместе они воспитывают сына Рустума (Кирилл Белобородов) и дочь Таню (Мария Абрамова). Алина также управляет магазином, который ведет вместе с подругами — такими же русскими женами, последовавшими за мужьями на Восток.

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Ситуация в городе напряженная: происходят теракты, людей похищают ради выкупа. Однажды муж и сын Алины бесследно исчезают. В поисках близких она обращается за помощью к российскому журналисту Евгению (Юрий Чурсин). Ради спасения семьи Алина идет на отчаянные шаги, нарушая установленные правила. Рискуя собственной жизнью, она проникает в лагерь боевиков, чтобы вырвать своих родных из смертельной ловушки.

Карина Андоленко (Алина):

«Мне очень нравится Алина — такой самоотверженной героини я еще не играла. Рискнуть собственной жизнью ради близких — это по-настоящему отважный поступок. Я восхищаюсь и сопереживаю ей. Ее сила — в любви к семье, и именно это чувство становится ее главным оружием в борьбе с испытаниями. Для меня эта история — о семье, о любви, которая преодолевает любые преграды, о материнском сердце, которое всегда ведет к ребенку. Эта героиня — настоящий гимн матерям. Читая сценарий, я не могла не сочувствовать ей, постоянно задаваясь вопросом: а если бы я оказалась на ее месте?»

Иван Босильчич (Камиль):

«Это масштабное кино с множеством событий. В центре истории — семья, разлученная трагическими обстоятельствами, и мой герой во многом виноват в этом. Но у женщин есть особое чувство, которое не поддается логике. Именно на этом глубинном инстинкте Алина начинает действовать. Когда я читал сценарий, у меня сжималось сердце. Думаю, зрители испытают то же самое и будут надеяться, что любовь победит».

Юрий Чурсин (Евгений):

«Эта история охватывает множество тем: отношения человека и общества, мужскую дружбу, любовь, семейные ценности, религию. Мой герой — военный корреспондент, который действует не по заданию, а по призванию. Он авантюрист, способный броситься в самое пекло не только ради работы, но и ради других. Чтобы подготовиться к роли, я изучил множество материалов о военных журналистах — это помогло мне лучше понять своего персонажа».

Михаил Богдасаров (Ашур):

«Мы глубоко погружались в атмосферу фильма — от костюмов и жестов до быта, чтобы всё выглядело максимально достоверно. Мой герой Ашур — классический драматический персонаж, своего рода Санчо Панса. Он опытен в житейских вопросах и помогает Евгению, удерживая его от необдуманных поступков. Для меня эта роль очень значима».

Сериал «Русская жена» — это история о любви, самоотверженности и борьбе за семью, где материнское сердце становится сильнее любых преград.