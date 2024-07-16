Телеканал НТВ завершил съёмки седьмого сезона сериала «Невский»

Завершились съёмки седьмого сезона остросюжетного хита телеканала НТВ «Невский». Сериал рассказывает историю Павла Семёнова, сотрудника отделения полиции Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Главную роль в проекте бессменно исполняет популярный актёр Антон Васильев.

В финале шестого сезона в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыгралась кровавая драма с перестрелками, заложниками и несколькими убитыми. В новых сериях в «северную столицу» из Москвы направляют заместителя министра внутренних дел генерала Кондратьева (Андрей Коровниченко), чтобы в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. В результате ведомственных интриг Павел Семёнов (Антон Васильев) получает звание подполковника, вместе с Андреем Михайловым (Андрей Гульнев) становится сотрудником ГУ МВД и начинает службу в убойном отделе Управления уголовного розыска. В зоне их ответственности оказывается не только центр города и Невский проспект, но весь Петербург и Ленинградская область.

Антон Васильев, исполнитель роли Павла Семёнова: «Каким бы иногда ни казался фантастическим и нереальным сценарий, мы, среди перестрелок, погонь, обмана, предательства, ментов и воров, пытаемся отстаивать простую мысль – главное не терять веру в честь, дружбу, любовь и что бы ни случилось оставаться людьми».

В седьмом сезоне «Невского» верный друг главного героя Алексей Фомин (Дмитрий Паламарчук) возглавит криминальный мир Петербурга и начнёт понимать, что мало захватить власть – её ещё нужно удержать. У него появляются новые влиятельные враги, в схватке с которыми Фоме не сможет помочь даже Паша Семёнов.

Дмитрий Паламарчук, исполнитель роли Алексея Фомина: «Поклонники «Невского» застали разные периоды наших взаимоотношений с Семёновым, и знаю, что они не очень любят, когда между ними пробегает чёрная кошка. Но сильных потрясений не будет. Несмотря на то, что Семёнов и Фома находятся по разным сторонам баррикад, они продолжат находить в себе силы, чтобы не терять дружбу, вопреки всем испытаниям, которые выпадают на их долю».

Семёнов в ходе хитрой оперативной комбинации наконец-то вычислит таинственного главаря банды Архитекторов. Но, не имея доказательств его вины, Паша будет вынужден пойти на крайние меры, рискнуть всем и, возможно, навсегда остаться вне закона.

Игорь Драка, режиссёр-постановщик: «В первую очередь сериал обязан своим успехом авторам сценария. Если нет хорошей драматургии – нет истории. Удивительно, как он уже семь сезонов нас всё время удивляет. Надеюсь, что и мы удивим наших уважаемых телезрителей!»

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