Телеканал НТВ приступил к съёмкам детектива «Тайный советник»

НТВ приступил к съёмкам детектива «Тайный советник» (16+), сообщает пресс-служба телеканала.

В центре истории — бывший оперативник Павел Костиков, которого перевели на бумажную работу в аналитический отдел после неудачной операции, закончившейся гибелью напарника.

Павел Костиков (Евгений Шириков) работал опером в убойном отделе ГУВД Москвы и был одним из лучших сотрудников. Однако, во время операции по поимке киллера по кличке Палач, Костиков получил тяжелое ранение, а его напарник Дмитрий Смирнов (Максим Линников) погиб. После нескольких месяцев лечения главный герой вернулся на службу, но не в убойный, а в информационно-аналитический отдел: заниматься бумажной работой. Работать в убойном Костиков не может по состоянию здоровья и по прямому указанию отца погибшего напарника — генерала Смирнова (Виктор Рябов), одного из руководителей ГУВД — который считает Костикова отчасти виноватым в гибели сына.

Евгений Шириков, исполнитель роли Костикова: «Проект „Тайный советник“ заинтересовал меня неординарными сюжетными поворотами. Кроме того, мне понравился мой герой Павел Костиков. Он мега крутой, харизматичный опер, всегда докопается до истины, придёт на помощь, бывает иногда резким в силу своего характера. В семье у него тоже не все в порядке: с женой разведён и с пасынком отношения тяжелые. В свободное от работы время Костиков любит разгадывать головоломки и собирать пазлы. Но в целом вся его жизнь и ситуация, в которой он оказывается, — это одна сплошная головоломка, которую ему придётся разгадать».

Отношения с новыми коллегами не складываются. Кроме того, Костиков испытывает вину перед вдовой напарника — адвокатом Полиной Смирновой (Елена Радевич), в которую он тайно влюблён со времен их юности. Она защищает клиента, обвиняемого в убийстве и уверена в его невиновности: в деле много нестыковок и странностей. Костиков по своей инициативе проводит неофициальное расследование, по результатам которого клиент Полины оказывается оправдан, а настоящий преступник — изобличён. После этого случая Полина всё чаще обращается к Костикову за помощью, они начинают работать в тандеме. Полина как адвокат работает официально, а Костиков становится её «тайным советником». Тайным, потому что о его роли никому, кроме Полины, не известно.

В процессе совместной работы Костиков и Полина выходят на могущественную преступную организацию, включающую в себя их бывших и действующих коллег. Кроме того, тандем детективов выходит на след убийцы погибшего мужа Полины Дмитрия.