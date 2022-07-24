Телефонные мошенники сняли со счёта жительницы Спасского района свыше 130 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, – сообщили в УМВД по Рязанской области.

20-летняя жительница Спасского района рассказала полиции, что ей позвонил незнакомый человек, представившийся сотрудником безопасности банка. Звонивший сообщил о попытке вывода денег с её счёта в банке.

Злоумышленник убедил девушку перевести все сбережения на «резервный» счёт. Через мобильное приложение потерпевшая перевела более 134 тысяч рублей. Через некоторое время выяснилось, что счёт обнулили.

В ведомстве напоминают гражданам, что сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не выясняют персональные данные и реквизиты карт по телефону. Также они не предлагают совершать какие-либо финансовые операции. В подобных случаях нужно немедленно прерывать разговор.