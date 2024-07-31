Tele2 провела рефарминг в Московской области

Tele2 усилила качество связи в технологии LTEсразу в нескольких городах и поселках Московской области. Всего модернизация охватила 493 базовые станции. В результате работ пиковая скорость 4Gувеличилась на 12,3%. Это позволит клиентам операторабыстрее обмениваться файлами и загружать видеоконтент в HD-качестве.

Tele2 продолжает активную работу по усилению стабильности связи в Москве. На текущей неделе оператор провел масштабный рефарминг (перераспределение частот из сети 3Gв сеть 4GLTE) в северной и северо-восточной частях Московской области.В результате Tele2 увеличила скорости 4G в Солнечногорске, Лобне, Черноголовке, Электростали, Дмитровском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Щелковском и Богородском городских округах.

Теперь жителей будут обеспечивать связью базовые станции UMTS2100в частотах 5 МГц и LTE2100 – в 10 МГц. Скорости LTEв указанных городах увеличились на 12,3%, а потребление трафикаLTE–на 15,3%. Замеры проводились на следующий день после проведения работ.

В охваченных работами городах проживает несколько миллионов человек, в том числе дачники, которые приезжают в ближайшие к Москве округа на выходные. Благодаря мероприятиям абоненты могут комфортно потреблять видеоконтент в HD-качестве, в том числе на платформах онлайн-кинотеатров.

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