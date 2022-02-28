Tele2 обеспечила стабильным 4G-интернетом свыше 99% населения в Рязанской области

В Tele2 поделились итогами технического развития сети. В 2021 году компания модернизировала свыше 30% сетевой инфраструктуры, а также развернула покрытие еще в 11 малых населенных пунктах. В зоне охвата сети Tele2 проживает уже более 99% жителей региона.

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Как рассказали в компании, специалисты Tele2 непрерывно анализируют работу сети и на основании полученных данных проводят необходимые работы по модернизации оборудования на базовых станциях. Это позволяет обеспечивать высокое качество 4G-интернета и усиливать сигнал в тех местах, где в этом есть необходимость.

Так, в 2021 году проект по модернизации сети охватил более 30% всей инфраструктуры Tele2. Работы были проведены в Рязани, во всех районных центрах области и в наиболее крупных поселках и селах.

Кроме этого, компания реализовала социальный проект, запустив новые базовые станции еще в 11 малых населенных пунктах. В результате местные жители получили возможность пользоваться современными услугами голосовой связи и 4G-интернетом Tele2. Речь идет про: Ленино Александро-Невского района, Лашма Касимовского района, Тырново Пронского района, Дудкино Рязанского района, Лопатино Скопинского района, Сысои Сараевского района, Новый Киструс Спасского района, Истье и Лучинск Старожиловского района, Польное-Ялтуново Шацкого района и Ибредь Шиловского района.

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Директор рязанского филиала Tele2 Ирина Елисеева рассказала, что объем интернет-трафика Tele2 в Рязанской области продолжает расти двузначными темпами – по итогам 2021 года прирост составил 30%.

– Наши клиенты давно оценили бесперебойность 4G-интернета и широкую зону покрытия, которая зачастую охватывает такие территории, где нет базовых станций других операторов, – например, всю туристическую часть Кириц и окрестности, – подчеркнула Ирина Елисеева.

Сеть Tele2 развернута на территории, где проживает свыше 99% населения Рязанской области. Помимо этого, оператор обеспечил связью основную протяженность трасс, популярные места отдыха. В 2022 году компания продолжит работы по совершенствованию покрытия.