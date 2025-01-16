Театр на Соборной представил афишу на февраль

Рязанский театр юного зрителя приглашает жителей и гостей города на яркие и красочные спектакли для детей и взрослых.

«Золотая рыбка» (0+)

Когда: 1 февраля в 12:00

В старой избушке у самого моря жил-да-был ветхий старик со своей женой. Жили они в нищете, и единственным источником их пропитания становился улов рыбы, который старик приносил из моря. Однако однажды в его сети попалась необычная, золотая рыбка.

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«Исполнитель желаний» (16+)

Когда: 1 февраля в 18:00

В этой захватывающей истории супружеская пара Богдан и Марина неожиданно поменялась телами. Этот необъяснимый поворот событий перевернул их привычную жизнь с ног на голову.

«Сотворившая чудо» (12+)

Когда: 5 февраля в 11:00

Что испытывает человек, который внезапно теряет зрение и оказывается потерянным в полной темноте? Это неописуемое чувство страха, паники и ужаса. Найдет ли он в себе силы успокоиться и послушать, не используя слух.

«Приключения Незнайки и его друзей» (6+)

Когда: 6 февраля в 11:00

Эта незабываемая история рассказывает о веселых человечках из Цветочного города – озорных малышах и малышках. Центральная фигура среди них – Незнайка, необычайный фантазер и непоседа, который хочет лишь веселиться.

«Красная Шапочка» (0+)

Когда: 8 февраля, 12:00

Сказка о смелой девочке, известной как Красная Шапочка, и её верных лесных друзьях, которые смогли одолеть коварного Волка.

«Гадкий котёнок» (6+)

Когда: 9 февраля, 12:00

Трогательная история о юном коте-сфинксе по имени Тутанхамон, более известном среди друзей как Мони. Он был предан своими хозяевами после того, как они узнали, что он не соответствует стандартам своей породы.

«Боинг-Боинг» (18+)

Когда: 9 февраля в 18:00, 19 февраля в 19:00

Одна из самых легендарных пьес в истории мирового театра. Эталонный образец комедии положений, поставленный более чем в 60 странах мира и заслуженно вошедший в книгу рекордов Гиннеса. Молодой и востребованный архитектор Бернар, обладая исключительным обаянием и вечно находясь в окружении красавиц-стюардесс, ведет жизнь, полную романов. Однако однажды его тщательно выстроенная система начинает давать сбой, и жизнь Бернара заполняется комичными и непредсказуемыми ситуациями.

«Маленький принц» (12+)

Когда: 11 февраля в 11:00

История о путешествиях Маленького принца по далёким планетам. В этом удивительном путешествии ему предстоит встретить разнообразных персонажей, которые научат его о дружбе, любви, преданности и одиночестве. Его приключения полны глубоких размышлений о жизни и её смысле.

«Ревизор» (16+)

Когда: 14 февраля в 11:00, 15 февраля в 18:00

Комедия Николая Гоголя (1836) является вершиной его творчества в жанре драмы. Пьеса отражает реалии времени, в котором жил автор, высмеивая пороки общества и чиновничество. В «Ревизоре» Гоголь собрал все дурные черты своей эпохи, чтобы наглядно показать, как одно непонимание может вызвать хаос и смех.

«Кот в сапогах» (0+)

Когда: 15 февраля в 12:00

Умный и ловкий Кот в сапогах помогает своему хозяину одержать победу над страшным Людоедом и завоевать сердце прекрасной принцессы. Эта сказка наполнена удивительными приключениями и волшебством.

«Царевна-лягушка» (6+)

Когда: 16 февраля в 14:00

В некотором царстве жил царь, у которого было три сына. Когда пришло время женить их, старшему и среднему достались богатые невесты, а Ивану-царевичу — лягушка. Эта яркая и трогательная сказка расскажет о любви и верности, преодолевающих все преграды.

«Рома, правда и подкасты» (12+)

Когда: 21 февраля в 18:00

Рома — обычный старшеклассник, который решает говорить только правду, считая, что в мире слишком много лжи и лицемерия. Это решение ведет к множеству конфликтов с окружающими. Вместе с тем, Рома становится участником настоящей любовной истории, что заставляет его задуматься о своих действиях.

«Сказка о потерянном времени» (6+)

Когда: 23 февраля в 12:00

Спектакль повествует о злых волшебниках, которые поглотили потерянное время и стали детьми. А Петя Зубов, ленивый ученик третьего класса, превратился в старика. Ему предстоит собрать остальных заколдованных ребят и успеть вернуть стрелки часов назад до наступления темноты.

«№ 13» (18+)

Когда: 23 февраля в 18:00

Ричард Уилли, уважаемый джентльмен и помощник премьер-министра, решил вместо участия в ночных дебатах в парламенте провести время с обаятельной секретаршей. Для этого он арендует роскошные апартаменты в пятизвёздочном отеле под номером 13. «Проклятая дюжина» сыграла свою роковую роль — романтическая встреча обернулась провалом. В самый неподходящий момент на балконе гостиничного номера обнаружили мёртвое тело незнакомого мужчины.

Приходите в Театр на Соборной, чтобы окунуться в мир волшебства, комедийных ситуаций и глубоких эмоций.