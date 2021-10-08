Театр драмы покажет пьесу рязанского драматурга «Я танцую как дебил»

13 октября в Рязанском театре драмы состоится премьера драмеди «Я танцую как дебил» по пьесе Игоря Витренко. Произведение рязанского драматурга привлекло внимание экспертного совета «Российского фонда культуры» и стала победителем всероссийского конкурса по поддержке современной драматургии.

– Я считаю просто необходимо поддерживать, развивать и давать возможность реализовываться молодым талантам. Нужно писать, говорить, показывать те проблемы, которые насущны здесь и сейчас. В спектакле «Я танцую как дебил» затрагивается вечный конфликт отцов и детей, страх принятия решений, первая любовь и любовь людей, уже имеющих сердечные раны. Я уверен, что спектакль поможет подросткам и их родителям лучше услышать и понять друг друга, – считает директор театра Семен Гречко.

Довольно провокационное название вызвало бурное обсуждение в социальных сетях ещё до премьеры. Накануне театр драмы пригласил журналистов на репетицию и представил несколько сцен из спектакля. А режиссёр Арсений Кудря и исполнитель одной из главных ролей Сергей Невидин рассказали о постановке.

У этой постановки было несколько названий. Из них было выбрано наиболее яркое, кричащее.

– Я не считаю его таким уж провокационным, скорее – это дань моде. «Я танцую как дебил» – это то же самое, как петь в душе, как танцевать, как будто тебя никто не видит. Такая философская история. Да, я люблю классическую драматургию с красивым языком, но это не значит, что театр должен записать себя в музейные экспонаты и превратиться в нечто неподвижное. Особенно приятно было поработать именно с рязанским драматургом, – отметил Арсений Кудря.

– Это обычная история, довольно понятно написанная, с лёгким языком, но без ненормативной лексики, – добавил Сергей Невидин.

Простоту мыслей, чувств и ситуаций призвано подчеркнуть и место действия: спектакль идёт на большой сцене, но в довольно ограниченном пространстве. Зрители размещаются на сцене, с двух сторон огороженной экранами, на которые проецируются ролики и переписка героев. Всё это не позволяет актёрам уйти в патетику в речи и в чувствах.

– С одной стороны это легче, чем пытаться донести мысль через авансцену в зал. Но с другой есть и сложности, ведь мы уже привыкли так работать, с темпераментом. А здесь приходится и говорить, и чувствовать, как в жизни, не переступая грани, – рассказал Сергей Невидин.

Незамысловатые диалоги, юмор, острые фразы, сленг звучат свободно и непринужденно, жизненно. Современные фразы делают текст эмоционально ярким, живым. Авторы надеются, что постановка привлечёт внимание не только постоянных гостей театра, но и новых зрителей, в первую очередь – молодёжь.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».