Татьяна Панфилова повторно избрана главой Рязани

В четверг, 28 сентября, главой муниципального образования город Рязань на первом заседании городской Думы нового созыва избрана Татьяна Панфилова.
Кандидатуру Панфиловой предложила фракция «Единой России». Других кандидатов не было. Вопросов у депутатов к кандидату не оказалось.
Главу муниципального образования, председателя гордумы депутаты определили тайным голосованием. Выдано 37 бюллетеней по числу частников заседания. За Панфилову проголосовали 36 человек, 1 бюллетень признан недействительным.
После избрания Татьяна Панфилова принесла присягу.
Напомним, Татьяна Панфилова возглавляла гордуму предыдущего созыва.