Татьяна Панфилова повторно избрана главой Рязани

В четверг, 28 сентября, главой муниципального образования город Рязань на первом заседании городской Думы нового созыва избрана Татьяна Панфилова.

Кандидатуру Панфиловой предложила фракция «Единой России». Других кандидатов не было. Вопросов у депутатов к кандидату не оказалось.

Главу муниципального образования, председателя гордумы депутаты определили тайным голосованием. Выдано 37 бюллетеней по числу частников заседания. За Панфилову проголосовали 36 человек, 1 бюллетень признан недействительным.

После избрания Татьяна Панфилова принесла присягу.

Напомним, Татьяна Панфилова возглавляла гордуму предыдущего созыва.