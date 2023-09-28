Четверг, 28 сентября, 2023
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Татьяна Панфилова повторно избрана главой Рязани

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В четверг, 28 сентября, главой муниципального образования город Рязань на первом заседании городской Думы нового созыва избрана Татьяна Панфилова.

Кандидатуру Панфиловой предложила фракция «Единой России». Других кандидатов не было. Вопросов у депутатов к кандидату не оказалось.

Главу муниципального образования, председателя гордумы депутаты определили тайным голосованием. Выдано 37 бюллетеней по числу частников заседания. За Панфилову проголосовали 36 человек, 1 бюллетень признан недействительным.

После избрания Татьяна Панфилова принесла присягу.

Напомним, Татьяна Панфилова возглавляла гордуму предыдущего созыва.

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