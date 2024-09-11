Татьяна Косачёва стала проректором РГУ имени Есенина

Проректором РГУ имени Есенина по по молодежной политике и воспитательной деятельности стала Татьяна Косачёва. Об этом сообщил и. о. ректора рязанского вуза Дмитрий Боков.
По словам Бокова, Косачёва продолжит работать и в региональном отделении Движения Первых.
Татьяна Михайловна Косачева профессиональный путь начинала в стенах РГУ. Работая в отделе учебно-воспитательной работы, училась на факультете иностранных языков, возглавляла Студенческий совет и Студенческий клуб. С отличием закончила вуз.
Долгое время работает в сфере молодёжной политики. Лагерь «Роса», РДШ, Молодёжный совет, Движение Первых — имя Татьяны Михайловны неразрывно связано с этими организациями и молодёжью, которая в них состоит.
За отличную работу награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РФ.