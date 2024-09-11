Среда, 11 сентября, 2024

Татьяна Косачёва стала проректором РГУ имени Есенина

Автор: Алексей Самохин

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Проректором РГУ имени Есенина по по молодежной политике и воспитательной деятельности стала Татьяна Косачёва. Об этом сообщил и. о. ректора рязанского вуза Дмитрий Боков.

По словам Бокова, Косачёва продолжит работать и в региональном отделении Движения Первых.

— Один из основных критериев формирования команды — неравнодушное отношение к нашему университету. И в первую очередь это касается воспитательной работы, которая является одной из приоритетных задач, — написал Боков ВКонтакте о новой сотруднице.

Татьяна Михайловна Косачева профессиональный путь начинала в стенах РГУ. Работая в отделе учебно-воспитательной работы, училась на факультете иностранных языков, возглавляла Студенческий совет и Студенческий клуб. С отличием закончила вуз.

Долгое время работает в сфере молодёжной политики. Лагерь «Роса», РДШ, Молодёжный совет, Движение Первых — имя Татьяны Михайловны неразрывно связано с этими организациями и молодёжью, которая в них состоит.

За отличную работу награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РФ.

— Уверен, с её искренней любовью к родному вузу и большим опытом, нам под силу решение любых задач! — отметил Боков.

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