Татьяна Косачёва стала проректором РГУ имени Есенина

Проректором РГУ имени Есенина по по молодежной политике и воспитательной деятельности стала Татьяна Косачёва. Об этом сообщил и. о. ректора рязанского вуза Дмитрий Боков.

По словам Бокова, Косачёва продолжит работать и в региональном отделении Движения Первых.

— Один из основных критериев формирования команды — неравнодушное отношение к нашему университету. И в первую очередь это касается воспитательной работы, которая является одной из приоритетных задач, — написал Боков ВКонтакте о новой сотруднице.

Татьяна Михайловна Косачева профессиональный путь начинала в стенах РГУ. Работая в отделе учебно-воспитательной работы, училась на факультете иностранных языков, возглавляла Студенческий совет и Студенческий клуб. С отличием закончила вуз.

Долгое время работает в сфере молодёжной политики. Лагерь «Роса», РДШ, Молодёжный совет, Движение Первых — имя Татьяны Михайловны неразрывно связано с этими организациями и молодёжью, которая в них состоит.

За отличную работу награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РФ.