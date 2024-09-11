Проректором по развитию РГУ им. Есенина стал Владимир Усков

с 11 сентября в РГУ имени Есенина приступил к работе проректор по развитию, инновационной деятельности и науке Владимир Алексеевич Усков. О назначении написал ВКонтакте и. о. ректора рязанского вуза Дмитрий Боков.

Усков — выпускник естественно-географического факультета университета, прошел путь от ассистента кафедры до декана своего факультета. Кандидат географических наук, доцент. Автор более 60 научных и учебно-методических работ. Входит в состав Центральной предметно-методической комиссии Минпросвещения России по проведению Всероссийской олимпиады школьников по географии.

8 лет проработал в министерстве образования Рязанской области, в том числе на должности заместителя министра.

Последние два года Владимир Алексеевич работал в аппарате Избирательной комиссии Рязанской области. Активно участвовал в развитии и популяризации молодежной науки.

В университетские годы руководил студенческим научным обществом и советом молодых ученых университета, советом молодых ученых и специалистов Рязанской области. С 2014 по 2019 год входил в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах при Совете при Президенте Российской Федерации.

В 2015–2016 годах участвовал в работе межведомственной рабочей группы по направлению «Подготовка квалифицированных специалистов для социально-экономического развития регионов» Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

С 2019 года член Экспертного совета при правительстве Рязанской области.