Татьяна Буланова рассказала о трагедии в семье

Татьяна Буланова столкнулась с трудными временами. Певица сообщила корреспондентам «МК», что в ее семье произошла трагедия: скончался любимый кот Масик. Потеря питомца стала для Татьяны настоящим ударом, который певица переживает с большим трудом.
На недавнем концерте у Татьяны было грустное лицо. Она призналась, что сделала все возможное, чтобы продлить жизнь своему коту.
По словам Булановой, вместе с супругом и детьми они решили завести нового питомца.
Татьяна надеется отвлечься от печальных мыслей работой, у нее действительно насыщенный график.