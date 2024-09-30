Татьяна Буланова рассказала о трагедии в семье

Татьяна Буланова столкнулась с трудными временами. Певица сообщила корреспондентам «МК», что в ее семье произошла трагедия: скончался любимый кот Масик. Потеря питомца стала для Татьяны настоящим ударом, который певица переживает с большим трудом.

На недавнем концерте у Татьяны было грустное лицо. Она призналась, что сделала все возможное, чтобы продлить жизнь своему коту.

— Масик был уже в преклонном возрасте, поэтому его уход стал сложным для нас, — пояснила Татьяна. — Он умер в реанимации. К счастью, я была дома, а не на гастролях. Масик прожил с нами почти двадцать лет. Мы все его очень любили, и его утрата дается нам нелегко.

По словам Булановой, вместе с супругом и детьми они решили завести нового питомца.

— Я бы очень хотела кота, похожего на Масика, — рассказала звезда. — Но, возможно, в итоге выберем другую породу.

Татьяна надеется отвлечься от печальных мыслей работой, у нее действительно насыщенный график.