Тамбовские водители общественного транспорта самовольно меняют маршруты

Комиссия по контролю за исполнением договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа рассмотрела вопросы соблюдения графика движения автобусами на маршрутах в Тамбове, пишет портал «onlinetambov.ru».

В частности, горожане пожаловались на маршруты 45, 30 и 51. Особенно много претензий к работе автобусов в вечернее время. Мониторинг системы ГЛОНАСС показал, что сход с линии транспортных средств чаще всего приходится на время после 18 часов.

В итоге многие последние рейсы не выполняются, и интервал ожидания увеличивается в 2-3 раза.

Подчеркивается, что перевозчикам предстоит принять обязательства соблюдать составленные новые графики движения.