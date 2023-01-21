Астролог Тамара Глоба уверена: ждать в 2023 году мира и спокойствия не стоит. Наступивший год несёт в себе не самые приятные события.

В своём прогнозе астролог указала на самые неспокойные периоды:

– Период зимы, конца весны и середины лета — время, которое принесет потери, отчаяние и ощущение безнадёги, — отметила Глоба.

Она также обратила внимание, что большая часть года пройдёт под влиянием Венеры. Планета сделает своеобразную петлю и серьёзно повлияет на происходящее в наших жизнях. Например, она приведёт человечество к тому, что главенствующую роль во многих вопросах займут женщины.