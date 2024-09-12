Сын убил отца ударом двери в Архангельской области

Житель Холмогорского района Архангельской области предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти своему отцу.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Холмогорского района, которого обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

По данным следствия, 23 июня 2024 года в деревне Заболотье обвиняемый ударил своего отца по голове. Затем, когда отец сел на ступени, сын по неосторожности ударил мужчину дверью по голове. В результате этих действий потерпевший вскоре скончался на месте происшествия.

Следствие собрало достаточно доказательств, дело с обвинительным заключением передано в суд.