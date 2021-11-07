Сын избитого толпой в Новой Москве пытался защитить папу от «злых дядек»

Молодой отец рассказал подробности конфликта возле магазина в Новой Москве, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел 4 ноября. Правоохранители задержали четверых подозреваемых – молодых людей в возрасте от 17 лет до 21 года. Следствие сообщало, что намерено предъявить задержанным обвинение в покушении на убийство, а также ходатайствовать об их аресте.

Мужчина уточнил, что его маленький сын пытался защитить папу, на которого набросились «злые дядьки». По его словам, сейчас ребенок чувствует себя нормально, хотя у него есть небольшие покраснения на лице.

Отец отметил, что злоумышленники нарочно ударили мальчика по щеке. При этом до этого конфликта он не встречал оппонентов.