Свыше тысячи человек прошли обследование в липидном кабинете Рязанского кардиодиспансера. Кабинет открыт на базе консультативно-диспансерной поликлиники кардиодиспансера около двух лет назад в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Липидология – это диагностика и лечение нарушений жирового обмена, дислипидемии, атеросклероза.

Нарушение обмена может привести к атеросклерозу, который приводит к инфаркту миокарда, ишемическому инсульту, стенокардии. В основе каждой болезни лежит формирование атеросклеротических бляшек в артериальном сосудистом русле.

Причинами нарушения липидного обмена могут стать генетическая предрасположенность и образ жизни, далекий от здорового: вредные привычки – курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, отсутствие физических нагрузок.

– Нарушения липидного обмена выявляется по изменениям лабораторных показателей крови, – говорит заведующая отделением консультативно-диспансерной поликлиники кардиодиспансера, врач высшей категории Ирина Грушецкая. – Однако опасность ситуации в том, что большинство пациентов, имеющих проблемы такого характера, до поры, до времени ничего не беспокоит..

Предотвратить развитие заболевание и тяжелые последствия стоит заранее. Особое внимание – группам риска. Людям, у чьих близких родственников возникают ранние (у мужчин до 55 лет, у женщин — до 60) инфаркты миокарда, инсульты. В случаях, когда атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание диагностировано, но коррекция липидных нарушений не проводится. Или когда у человека в наличии комбинация неблагоприятных факторов, к примеру, сочетание повышенного артериального давления, лишнего веса, курения, повышенного холестерина, но симптомы заболевания пока отсутствуют.

В липидный кабинет нужно обращаться пациентам с высоким уровнем «плохого» холестерина, тем, у которых медикаментозное лечение не дает ожидаемого результата, а также людям, уже имеющим атеросклеротические заболевания (перенесенный инфаркт миокарда, ишемический инсульт).

– В липидном кабинете мы принимаем пациентов по направлению из поликлиник и стационаров Рязани и области. Они проходят обследование. С учетом полученных результатов назначается лечение. За два года работы обследовано более тысячи человек. Всем подобрана адекватная терапия, что положительно сказалось на состоянии их здоровья и качестве жизни, – отмечает Ирина Грушецкая.