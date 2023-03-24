Свыше тысячи человек прошли обследование в липидном кабинете Рязанского кардиодиспансера. Кабинет открыт на базе консультативно-диспансерной поликлиники кардиодиспансера около двух лет назад в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Липидология – это диагностика и лечение нарушений жирового обмена, дислипидемии, атеросклероза.
Нарушение обмена может привести к атеросклерозу, который приводит к инфаркту миокарда, ишемическому инсульту, стенокардии. В основе каждой болезни лежит формирование атеросклеротических бляшек в артериальном сосудистом русле.
Причинами нарушения липидного обмена могут стать генетическая предрасположенность и образ жизни, далекий от здорового: вредные привычки – курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, отсутствие физических нагрузок.
Предотвратить развитие заболевание и тяжелые последствия стоит заранее. Особое внимание – группам риска. Людям, у чьих близких родственников возникают ранние (у мужчин до 55 лет, у женщин — до 60) инфаркты миокарда, инсульты. В случаях, когда атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание диагностировано, но коррекция липидных нарушений не проводится. Или когда у человека в наличии комбинация неблагоприятных факторов, к примеру, сочетание повышенного артериального давления, лишнего веса, курения, повышенного холестерина, но симптомы заболевания пока отсутствуют.
В липидный кабинет нужно обращаться пациентам с высоким уровнем «плохого» холестерина, тем, у которых медикаментозное лечение не дает ожидаемого результата, а также людям, уже имеющим атеросклеротические заболевания (перенесенный инфаркт миокарда, ишемический инсульт).
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