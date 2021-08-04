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Среда, 4 августа, 2021
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Свыше 32 000 доз вакцины получила Рязанская область

Елена Лобанова
Свыше 32 000 доз вакцины получила Рязанская область
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В Рязанскую область поступило свыше 32 000 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает опергруппа правительства.

Новая партия пришла в составе 32 400 доз вакцины Спутник V.

В общей сложности в регион поступило 253 936 доз вакцины. В их числе 217 546 — Спутник V, 4 860 — «ЭпиВакКорона», а 3 120 — «КовиВак».

В настоящее время в регионе организовали 64 пункта вакцинации, 27 мобильных пунктов.

Рязанцев прививают на специальных площадках в ТЦ «Атрон», «М5 Молл», «Глобус», Рязанском Цирке, а также на ж/д вокзалах Рязань-1 и Рязань-2.

На сегодняшний день вакцинацию прошли свыше 216 329 человек.

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