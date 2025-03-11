Свой 109-й день рождения празднует Марфа Аксенова

В Шиловском районе 11 марта 109-й день рождения празднует Марфа Аксенова. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Марфа Аксенова родилась в деревне Фролово Шиловского района в 1916 году в семье крестьян. Подростковые годы девушки выпали на период коллективизации. В это время вся семья Марфы узнала, что такое голод и холод. Девушка работала день и ночь: доила коров, трудилась на сенокосе и зерноскладе. Везде была в числе первых.

Особенно тяжелыми для Марфы Аксеновой стали годы Великой Отечественной войны. Мужчины ушли на фронт, женщин мобилизовали на железную дорогу — чистили рельсы от снега.

«Бывало, так завьюжит, что ни зги не видно. Рукавицы — колом, лицо в ледяной корке. А работать надо», — вспоминала Марфа Аксенова. Реклама

Героиня рассказывает, после войны тоже было трудно — выживали за счет своего труда. Держала личное подсобное хозяйство: корову, овец, кур, поросят.

Сегодня Марфа Аксенова живет вместе с дочерью, которая заботится о маме.