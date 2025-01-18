Священник Харитонов предостерёг от крещенского купания в ванной

Проводить крещенское купание дома в ванной не имеет смысла, рассказал NEWS.ru настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов. Он подчеркнул, что сливать святую воду в канализацию в таком случае недопустимо.

«Можно ли проводить это дома? В этом нет смысла, ведь сливать святую воду в ванну и затем в канализацию — это осквернение святыни, так поступать некрасиво. Если у человека есть частный дом, он может выйти на улицу, найти хорошее чистое место и облиться святой водой с молитвой и верой, если есть желание. Также важно сходить в храм, поблагодарить Бога за всё, помолиться, исповедаться и причаститься», — добавил Харитонов.

Ранее заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что платные крещенские купания не приносят никакой духовной пользы. Он предупредил, что участие в подобных коммерческих программах может привести к утрате веры.

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В Рязани главную крещенскую купель организовали на Ореховом озере.