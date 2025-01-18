Главная купель Рязани готова к крещенским купаниям

Главная крещенская купель в Рязани оборудована на Ореховом озере. Об этом написал в телеграм-канале глава городской администрации Виталий Артёмов, лично проверивший готовность купели.

Чин освящения воды в 23:00 проведёт митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Купания пройдут до 2 часов ночи 19 января.

На месте будут дежурить медики, полицейские, спасатели. Установлены обогреваемые палатки.

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От площади Свободы до Орешка будут курсировать автобусы.

Полное расписание автобусов до Орехового озера, а также список всех официальных купелей в Рязанской области.