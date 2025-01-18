Полный список мест крещенских купаний в Рязанской области

В ночь на 19 января в Рязанской области пройдут традиционные крещенские купания. Жителям Рязани и области рекомендуют окунаться только в специально оборудованных для этого местах. Их список опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.
По состоянию на 17 января поступила информация о 39 местах проведения крещенских мероприятий, на которых будут дежурить сотрудники оперативных служб.
Спасский район:
— Троицкое с/п с. Троица, р. Тысья;
— Панинское с/п, деревня Агломазово (купель).
Александро-Невский район:
— 7 км. от д. Спешнево в сторону р.п Ухолово Крещено-Гаи (купель);
— 500 метров от въезда со стороны р. п. Ал.Невский в с. Нижний Якимец (купель).
Касимовский муниципальный округ:
— д. Зеленое, родник освещенный в честь иконы «Божией Матери-Всех скорбящих»;
— д. Алешино, родник освещенный в честь иконы «Великомученицы Параскевы».
Пронский район:
— г. Новомичуринск, р. Проня, спасательная станция;
— р/п Пронск, купель на «Святом источнике»;
с. Тырново, пруд Радбиж.
Пителинский муниципальный округ:
Потапьевское с/п, с. Потапьево, р. Пет.
Сасовский муниципальный округ:
— с. Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);
— с. Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);
— н. п. Воскресенка, мемориально-патриотический комплекс «Воскресение» (купель);
— г. Сасово, ул. Зеленая, Святой источник (купель).
Ряжский муниципальный округ:
г. Ряжск, река Хупта
Милославский район:
— р. п. Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);
— Горняцкое с/п, д. Растегаевка, Троицкий источник (купель).
Михайловский муниципальный округ:
— пос. Октябрьский, ул. Клубная, р. Проня;
-г. Михайлов, р. Проня городской пляж.
Ухоловский район:
— р. п. Ухолово, ул. Свободы на территории Прощеного колодца (купель);
Путятинский район:
— с. Карабухино (купель).
Шиловский район:
— с. Кривцы, Святой источник (купель);
— с. Симакино, Святой источник (купель);
— Занино-Починковское с/п, Святой источник Троицкий (купель).
Сапожковский район:
— р. п. Сапожок, ул. Рязанская, вблизи Никольского храма (купель);
— Сапожковский район, у сторожевого дуба, вблизи с. Красный угол (купель).
Город Рязань:
— озеро Ореховое;
— Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь (купель)
Старожиловский район:
— р. п. Старожилово (купель);
— д. Хламово, р. Тысья (купель);
— д. Волховские выселки (купель).
Ермишинский район:
с. Токмаково, святой источник «Токмаковский» (купель).
Рыбновский район:
с. Пощупово, Иоанно-Богословский мужской монастырь (купель)
Шацкий район:
— у церкви на территории с. Польное Ялтуново (купель);
— у церкви на территории п. Выша (купель);
— у церкви на территории с. Эммануиловка (купель).
Сараевский район:
— с. Витуша, ул. Панферовка (купель);
— с. Телятники, ул. Погореловка (купель);
— р. п. Сараи, Маховое (купель).