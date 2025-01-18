Полный список мест крещенских купаний в Рязанской области

В ночь на 19 января в Рязанской области пройдут традиционные крещенские купания. Жителям Рязани и области рекомендуют окунаться только в специально оборудованных для этого местах. Их список опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

По состоянию на 17 января поступила информация о 39 местах проведения крещенских мероприятий, на которых будут дежурить сотрудники оперативных служб.

Спасский район:

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— Троицкое с/п с. Троица, р. Тысья;

— Панинское с/п, деревня Агломазово (купель).

Александро-Невский район:

— 7 км. от д. Спешнево в сторону р.п Ухолово Крещено-Гаи (купель);

— 500 метров от въезда со стороны р. п. Ал.Невский в с. Нижний Якимец (купель).

Касимовский муниципальный округ:

— д. Зеленое, родник освещенный в честь иконы «Божией Матери-Всех скорбящих»;

— д. Алешино, родник освещенный в честь иконы «Великомученицы Параскевы».

Пронский район:

— г. Новомичуринск, р. Проня, спасательная станция;

— р/п Пронск, купель на «Святом источнике»;

с. Тырново, пруд Радбиж.

Пителинский муниципальный округ:

Потапьевское с/п, с. Потапьево, р. Пет.

Сасовский муниципальный округ:

— с. Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);

— с. Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);

— н. п. Воскресенка, мемориально-патриотический комплекс «Воскресение» (купель);

— г. Сасово, ул. Зеленая, Святой источник (купель).

Ряжский муниципальный округ:

г. Ряжск, река Хупта

Милославский район:

— р. п. Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);

— Горняцкое с/п, д. Растегаевка, Троицкий источник (купель).

Михайловский муниципальный округ:

— пос. Октябрьский, ул. Клубная, р. Проня;

-г. Михайлов, р. Проня городской пляж.

Ухоловский район:

— р. п. Ухолово, ул. Свободы на территории Прощеного колодца (купель);

Путятинский район:

— с. Карабухино (купель).

Шиловский район:

— с. Кривцы, Святой источник (купель);

— с. Симакино, Святой источник (купель);

— Занино-Починковское с/п, Святой источник Троицкий (купель).

Сапожковский район:

— р. п. Сапожок, ул. Рязанская, вблизи Никольского храма (купель);

— Сапожковский район, у сторожевого дуба, вблизи с. Красный угол (купель).

Город Рязань:

— озеро Ореховое;

— Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь (купель)

Старожиловский район:

— р. п. Старожилово (купель);

— д. Хламово, р. Тысья (купель);

— д. Волховские выселки (купель).

Ермишинский район:

с. Токмаково, святой источник «Токмаковский» (купель).

Рыбновский район:

с. Пощупово, Иоанно-Богословский мужской монастырь (купель)

Шацкий район:

— у церкви на территории с. Польное Ялтуново (купель);

— у церкви на территории п. Выша (купель);

— у церкви на территории с. Эммануиловка (купель).

Сараевский район:

— с. Витуша, ул. Панферовка (купель);

— с. Телятники, ул. Погореловка (купель);

— р. п. Сараи, Маховое (купель).