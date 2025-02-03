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Фото со страницы Дмитрия Фетисова ВКонтакте
Новости Рязани и области

Священник Дмитрий Фетисов покинул должность секретаря епархиального совета Рязанской митрополии

Анастасия Мериакри

Священник Дмитрий Фетисов покинул должность секретаря епархиального совета Рязанской митрополии. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

— По моей просьбе митрополит Марк освободил меня от этой должности в декабре прошлого года.
Мне как публицисту было довольно сложно работать с оформлением многочисленных церковных документов, — пишет он.

Теперь должность секретаря епархиального совета занимает протоиерей Арсений Вилков, настоятель Вознесенского храма города Рязани.

— Меня же духовенство нашей епархии переизбрало на ежегодном епархиальном собрании просто членом совета сроком на следующие три года, — добавил Дмитрий Фетисов.

Фетисов является настоятелем Николо-Ямского храма, главным редактором епархиального издания «ЛогосЪ». Священнослужитель активно ведёт блог в соцсети ВКонтакте, нередко остро высказывается по различным актуальным темам, в том числе по вопросам семейных ценностей.

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В недавних своих публикациях Дмитрий Фетисов рассказал, какой фильм стоит посмотреть каждому человеку, а также прокомментировал инициативу введения уроков полового воспитания в школах.

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