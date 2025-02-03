Священник Дмитрий Фетисов покинул должность секретаря епархиального совета Рязанской митрополии. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.
Теперь должность секретаря епархиального совета занимает протоиерей Арсений Вилков, настоятель Вознесенского храма города Рязани.
Фетисов является настоятелем Николо-Ямского храма, главным редактором епархиального издания «ЛогосЪ». Священнослужитель активно ведёт блог в соцсети ВКонтакте, нередко остро высказывается по различным актуальным темам, в том числе по вопросам семейных ценностей.
В недавних своих публикациях Дмитрий Фетисов рассказал, какой фильм стоит посмотреть каждому человеку, а также прокомментировал инициативу введения уроков полового воспитания в школах.