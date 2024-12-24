Рязанский священник рассказал, какой фильм стоит посмотреть каждому человеку и почему

Рязанский священник Дмитрий Фетисов после просмотра антиабортного фильма Александра Сукачёва «Мамино письмо» рассказал, почему киноленту стоит посмотреть каждому человеку. Свой отзыв церковнослужитель оставил на своей страничке ВКонтакте.

Дмитрий Фетисов считает, что именно фильм «Мамино письмо» — это главное событие Года семьи. После него взрослые и дети по-другому посмотрят на мир, на самих себя и свою семью, по-христиански. При этом он отмечает, что государство, в свою очередь, ничего не сделало для пропаганды семейных ценностей.

«Здесь нет чернухи, постельных сцен и угроз адской геенной огненной. Героев, даже тех, кто сильно и жестоко ошибается в этой жизни, совершая непоправимые проступки, хочется вполне по-чеховски любить и жалеть», — делится впечатлениями рязанский священник.

Фильм знакомит нас с двумя женщинами. Одна недавно развелась с мужем, не зная, что беременна, ей не на кого положиться и неоткуда ожидать помощи, ни от матери, ни от подруг, ни от отца ребенка. Вторая — ее дочь, тоже оказавшаяся беременной, молодая незамужняя девушка, которая так же, как и мать, задается вопросом: стоит ли делать аборт? Все решает письмо нерожденному ребенку, которое девушке посоветовал написать психолог, в котором нужно объяснить маленькому человечку, почему мама не может его оставить.

Священник советует этот фильм к просмотру не только взрослым, но и детям-подросткам, школьникам. Он убежден, что кинолента убережет многих от непоправимых ошибок, поможет найти аргументы для дискуссии с теми, кто считает, что аборт — это выход.