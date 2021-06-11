Свежие данные о состоянии пострадавших в больнице имени Семашко

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила данные о состоянии пациентов сгоревшей реанимации больницы имени Семашко.

На 11 июня четверо больных, переведённых в палату интенсивной терапии третьего отделения клиники, а также 61-летняя пациента, перевезённая в ОКБ, находятся в стабильно тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики. У некоторых наметилась положительная динамика.

Врачи Ожогового центра при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского продолжают борьбу за жизнь 27-летней медсестры. Две её коллеги находятся в удовлетворительном состоянии, одна из них проходит лечение в ОКБ.