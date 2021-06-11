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Пятница, 11 июня, 2021
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Свежие данные о состоянии пострадавших в больнице имени Семашко

7info
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay
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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила данные о состоянии пациентов сгоревшей реанимации больницы имени Семашко. 

На 11 июня четверо больных, переведённых в палату интенсивной терапии третьего отделения клиники, а также 61-летняя пациента, перевезённая в ОКБ, находятся в стабильно тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики. У некоторых наметилась положительная динамика. 

Врачи Ожогового центра при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского продолжают борьбу за жизнь 27-летней медсестры. Две её коллеги находятся в удовлетворительном состоянии, одна из них проходит лечение в ОКБ.

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